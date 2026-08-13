Перебои с молочкой: когда она вернется на полки и будет ли подорожание

Молочная продукция и детское питание частично исчезли с полок сетей "Сильпо" и "Фора" из-за разрушения мощностей производителей и распределительных центров Fozzy Group и Novus. В Союзе молочных предприятий рассказали, когда ждать восстановления ассортимента.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Склады под ударом: почему из магазинов исчезают молочка и сигареты и к чему готовиться покупателям".
Главное:
Дефицита производства молочной продукции в Украине нет – заводы работают в штатном режиме. Проблема в другом: разрушенная логистика прерывает доставку между производителем и магазином, так что на полках временно меньше привычных брендов и видов продукции.
В частности, удары по РЦ Fozzy Group и площадкам производителей повлекли за собой обеднение ассортимента молочных продуктов и детского питания в сетях "Сильпо" и "Фора". На полках остались бренды отдельных компаний, которые смогли оперативно перестроить доставку.
Исполнительный директор Союза молочных предприятий Арсен Дидур объяснил РБК-Украина, что у Danone, Lactalis и Яготинского молокозавода повреждены производственные и распределительные мощности.
Проблема состоит в разрыве между производителем и магазином: продукция есть, но ее сложнее доставить в торговые точки. Особенно чувствительны молоко и другие охлажденные товары с коротким сроком годности.
Дополнительным вызовом стало распределение издержек. По словам Дидура, некоторые сети требуют от производителей 100% компенсации логистических рисков. Это заставляет переработчиков искать альтернативные каналы сбыта или наращивать временно ограничивающий предложение экспорт.
Эксперт объясняет: прямая доставка в обход РЦ возможна частично: около 75% производителей не имеют автопарка и штата для развозки товара по тысячам точек.
Поэтому стабилизация будет зависеть, прежде всего, от восстановления складской инфраструктуры и создания альтернативных логистических маршрутов.
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Для покупателей это означает, что ассортимент может быть возобновлен постепенно. Системного дефицита производства пока нет, однако более дорогая логистика в перспективе создает риск повышения цен на отдельные товары .
Напомним, в августе 2026 года в Киевской области было выведено из строя около 100 тыс. кв. м складов. Молочная продукция является наиболее уязвимой к сбоям из-за короткого срока годности.
Председатель RAU Андрей Жук и аналитик УКАБ Максим Гопка отмечают, что компании понесли большие убытки. Отрасль ожидает от государства льготных логистических субсидий и страхования военных рисков. Тем временем правительство поручило соответствующим ведомствам подготовить для пострадавших компаний резервные склады.