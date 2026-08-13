Перебои с молочкой: когда она вернется на полки и будет ли подорожание

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Удары по распределительным центрам (РЦ) Fozzy Group и Novus сократили ассортимент молочки у "Сильпо" и "Фора".

у "Сильпо" и "Фора". Пострадали производственные и распределительные мощности производителей : Danone, Lactalis (ТМ Lactel, President) и Яготинского молокозавода; несмотря на это, заводы продолжают производить молочную продукцию, но ее доставка в магазины затруднена.

: Danone, Lactalis (ТМ Lactel, President) и Яготинского молокозавода; несмотря на это, заводы продолжают производить молочную продукцию, но ее доставка в магазины затруднена. Наиболее рискуют категории с коротким сроком годности , которые зависят от холодильной логистики.

, которые зависят от холодильной логистики. Около 75% изготовителей не имеют ресурсов для прямой доставки вместо РЦ.

вместо РЦ. Отдельные сети требуют от поставщиков 100% компенсации логистических рисков , утверждают в Союзе молочных предприятий Украины (СМПУ).

, утверждают в Союзе молочных предприятий Украины (СМПУ). Дополнительные затраты на логистику могут в перспективе отразиться на ценах , но главным следствием в настоящее время являются перебои и сокращение ассортимента.

Дефицита производства молочной продукции в Украине нет – заводы работают в штатном режиме. Проблема в другом: разрушенная логистика прерывает доставку между производителем и магазином, так что на полках временно меньше привычных брендов и видов продукции.

В частности, удары по РЦ Fozzy Group и площадкам производителей повлекли за собой обеднение ассортимента молочных продуктов и детского питания в сетях "Сильпо" и "Фора". На полках остались бренды отдельных компаний, которые смогли оперативно перестроить доставку.

Почему исчезает молочка

Исполнительный директор Союза молочных предприятий Арсен Дидур объяснил РБК-Украина, что у Danone, Lactalis и Яготинского молокозавода повреждены производственные и распределительные мощности.

Проблема состоит в разрыве между производителем и магазином: продукция есть, но ее сложнее доставить в торговые точки. Особенно чувствительны молоко и другие охлажденные товары с коротким сроком годности.

Подорожает ли молочная продукция

Дополнительным вызовом стало распределение издержек. По словам Дидура, некоторые сети требуют от производителей 100% компенсации логистических рисков. Это заставляет переработчиков искать альтернативные каналы сбыта или наращивать временно ограничивающий предложение экспорт.

Эксперт объясняет: прямая доставка в обход РЦ возможна частично: около 75% производителей не имеют автопарка и штата для развозки товара по тысячам точек.

Поэтому стабилизация будет зависеть, прежде всего, от восстановления складской инфраструктуры и создания альтернативных логистических маршрутов.

Для покупателей это означает, что ассортимент может быть возобновлен постепенно. Системного дефицита производства пока нет, однако более дорогая логистика в перспективе создает риск повышения цен на отдельные товары .

Напомним, в августе 2026 года в Киевской области было выведено из строя около 100 тыс. кв. м складов. Молочная продукция является наиболее уязвимой к сбоям из-за короткого срока годности.

Председатель RAU Андрей Жук и аналитик УКАБ Максим Гопка отмечают, что компании понесли большие убытки. Отрасль ожидает от государства льготных логистических субсидий и страхования военных рисков. Тем временем правительство поручило соответствующим ведомствам подготовить для пострадавших компаний резервные склады.