RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Переберет полномочия Госспецсвязи. Минцифра станет центральным органом в телеком-сфере

Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министерство цифровой трансформации возьмет на себя ряд полномочий Госспецсвязи и станет центральным органом телекоммуникационной сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Кабмин поддержал расширение полномочий Минцифры с 1 сентября 2023 года. Так, ведомство переберет на себя ряд полномочий Госспецсвязи, которое, в свою очередь, сосредоточится на защите критической инфраструктуры.

Федоров отметил, что Мицифра продолжит восстанавливать интернет и связь на деоккупированных территориях, внедрять 5G, работать над присоединением к роумингу со странами Евросоюза, упрощать ведение телеком-бизнеса, бронировать работников телеком-компаний и тотально уничтожать бюрократию.

По его словам, у ведомства есть четкий план и опыт. По его словам, за три Минцифра:

  • предоставила доступ более 1 млн украинцев в 3,3 тысячах сел в скоростной интернет благодаря интернет-субвенции;
  • передала 42 тысяч Starlink, которые помогают бесперебойно работать критической инфраструктуре;
  • покрыла Wi-Fi более 7,5 тысячи школ, больниц, экстренных служб и социальных объектов;
  • помогла восстановить связь в деоккупированных городах;
  • способствовала запуску национального роуминга, который помог 1,5 млн украинцев оставаться на связи во время отключений света;
  • обеспечила 3 тысячи учебных заведений Wi-Fi в укрытиях;
  • помогла запустить 4G-покрытие для более 2,7 млн украинцев в 8,3 тысячи городов;
  • запустила инициативу по резервированию номеров военных, погибших или пропавших без вести.

Федоров добавил, что цель Минцифры - обеспечить качественной связью и интернетом 95% населения страны.

Восстановление связи

Из-за повреждений инфраструктуры в Украине в результате обстрелов россиян жители сталкиваются с проблемами со связью и доступом к интернету. Самая сложная ситуация в деоккупированных областях Украины, например Херсонской, а также на востоке, в населенных пунктах, которые больше всего страдают от вражеских атак.

Еще в январе в ООН подсчитали, что для восстановления телекоммуникационного сектора Украины нужно не менее 1,79 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГосспецсвязиМінцифраМихаил Федоров