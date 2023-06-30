Переберет полномочия Госспецсвязи. Минцифра станет центральным органом в телеком-сфере

Кабмин поддержал расширение полномочий Минцифры с 1 сентября 2023 года. Так, ведомство переберет на себя ряд полномочий Госспецсвязи, которое, в свою очередь, сосредоточится на защите критической инфраструктуры.

Федоров отметил, что Мицифра продолжит восстанавливать интернет и связь на деоккупированных территориях, внедрять 5G, работать над присоединением к роумингу со странами Евросоюза, упрощать ведение телеком-бизнеса, бронировать работников телеком-компаний и тотально уничтожать бюрократию.

По его словам, у ведомства есть четкий план и опыт. По его словам, за три Минцифра:

предоставила доступ более 1 млн украинцев в 3,3 тысячах сел в скоростной интернет благодаря интернет-субвенции;

передала 42 тысяч Starlink, которые помогают бесперебойно работать критической инфраструктуре;

покрыла Wi-Fi более 7,5 тысячи школ, больниц, экстренных служб и социальных объектов;

помогла восстановить связь в деоккупированных городах;

способствовала запуску национального роуминга, который помог 1,5 млн украинцев оставаться на связи во время отключений света;

обеспечила 3 тысячи учебных заведений Wi-Fi в укрытиях;

помогла запустить 4G-покрытие для более 2,7 млн украинцев в 8,3 тысячи городов;

запустила инициативу по резервированию номеров военных, погибших или пропавших без вести.

Федоров добавил, что цель Минцифры - обеспечить качественной связью и интернетом 95% населения страны.

Восстановление связи

Из-за повреждений инфраструктуры в Украине в результате обстрелов россиян жители сталкиваются с проблемами со связью и доступом к интернету. Самая сложная ситуация в деоккупированных областях Украины, например Херсонской, а также на востоке, в населенных пунктах, которые больше всего страдают от вражеских атак.

Еще в январе в ООН подсчитали, что для восстановления телекоммуникационного сектора Украины нужно не менее 1,79 млрд долларов.

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