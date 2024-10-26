В Пентагоне сделали первое заявление после атаки Израиля на Иран

США поддерживают право Израиля на самооборону. Вашингтон решительно настроен не дать использовать напряженность или расширить конфликт в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
Как отметил спикер Пентагона Пэт Райдер, министр обороны США Ллойд Остин созвонился с главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом, чтобы получить новую информацию об ударах армии обороны Израиля по военным целям в Иране.
"Остин подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов безопасности и праву Израиля на самооборону", - говорится в сообщении.
Остин также заявил об усилении позиции вооруженных сил США для защиты американского персонала, Израиля и партнеров в регионе перед угрозами со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном террористических организаций,
Кроме того, в Пентагоне заявил, что США решительно настроены не дать никому использовать напряженность или расширить конфликт в регионе.
В субботу, 26 октября, Израиль нанес удары по Ирану. Это был ответ на ракетную атаку Тегерана 1 октября.
СМИ сообщали о взрывах в Тегеране и в других иранских городах. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по военным целям в Иран.
По словам израильских военных, в атаке участвовали десятки самолетов. ЦАХАЛ отмечает, что атаковал исключительно военные цели, в частности, батареи ПВО и объекты по производству баллистических ракет.
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