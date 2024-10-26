В Пентагоне сделали первое заявление после атаки Израиля на Иран

Как отметил спикер Пентагона Пэт Райдер, министр обороны США Ллойд Остин созвонился с главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом, чтобы получить новую информацию об ударах армии обороны Израиля по военным целям в Иране.

"Остин подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов безопасности и праву Израиля на самооборону", - говорится в сообщении.

Остин также заявил об усилении позиции вооруженных сил США для защиты американского персонала, Израиля и партнеров в регионе перед угрозами со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном террористических организаций,

Кроме того, в Пентагоне заявил, что США решительно настроены не дать никому использовать напряженность или расширить конфликт в регионе.