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В Пентагоне опровергли слухи о сворачивании кибератак США против России, - Bloomberg

Вторник 04 марта 2025 08:34
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В Пентагоне опровергли слухи о сворачивании кибератак США против России, - Bloomberg Фото: Пит Гегсет, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Пентагон опроверг сообщения СМИ о том, что министр обороны Пит Гегсет приказал прекратить наступательные кибероперации против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников издания, Гегсет не отменял и не откладывал никаких киберопераций, направленных против злонамеренных российских целей. Также не было ни одного приказа о прекращении наступательных операций в соответствии с этим приоритетом.

Напомним, накануне ряд американских СМИ написали о том, что Гегсет приказал киберкомандованию США отказаться от всех планов против России, включая наступательные цифровые действия.

Однако сообщение об остановке вызвало гневную реакцию демократов, в частности лидера сенатского меньшинства Чака Шумера, который заявил, что администрация Трампа дает "свободу действий, в то время как Россия продолжает проводить кибероперации и атаки с целью выкупа на важнейшие объекты американской инфраструктуры".

В частности, в сообщениях об остановке говорилось о том, что она произошла до того, как президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский поссорились в пятницу, 28 февраля, в Белом доме.

На вопрос о более ранних сообщениях о прекращении операций Пентагон отказался от комментариев, но заявил, что у Гегсета нет более важного приоритета, чем безопасность американских войск.

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