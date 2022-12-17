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В Пентагоне впервые рассказали об изучении сообщений о НЛО: что удалось обнаружить

Фото: в Пентагоне впервые рассказали об изучении сообщений о НЛО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Усилия Пентагона по расследованию сообщений об НЛО до сих пор не дали никаких доказательств того, что инопланетяне посещали Землю или совершали здесь аварийную посадку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам американских чиновников, усилия Пентагона по расследованию аномальных, неопознанных объектов — будь то в космосе, в небе или даже под водой — привели к сотням новых сообщений, которые сейчас расследуются. Но пока не удалось обнаружить ничего, что указывало бы на разумную инопланетную жизнь.

"На сегодняшний день я не видел ничего, что указывало бы на визит инопланетян, крушение инопланетян или что-то в этом роде", - заявил заместитель министра обороны по разведке и безопасности Рональд Моултри.

Шон Киркпатрик, директор недавно созданного Управления Пентагона по изучению аномалий (AARO), не исключил возможности существования внеземной жизни и сказал, что применяет научный подход к исследованию.

Миссия AARO сосредоточена на необъяснимой активности вокруг военных объектов и направлена ​​на выявление возможных угроз безопасности военных операций США и национальной безопасности.

В отчете правительства за прошлый год задокументировано более 140 случаев того, что американские военные официально называют "неопознанными воздушными явлениями". Все перечисленные наблюдения, кроме одного, остаются необъяснимыми и подлежат дальнейшему анализу.

Ранее мы писали, что первая в своем роде группа, организованная NASA, начала исследование того, что правительство называет "неопознанными воздушными явлениями", обычно называемыми НЛО.

Также сообщалось, что министерство обороны США в ноябре 2021 года создало новую группу для расследования сообщений о присутствии НЛО в воздушном пространстве.

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