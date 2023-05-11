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В Пентагоне высказались об ожиданиях американцев от контрнаступления ВСУ

Фото: в Пентагоне высказались об ожиданиях американцев от контрнаступления ВСУ (GettyImagеs)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Американцам нравится видеть прогресс. Так что мы с нетерпением ждем возможности увидеть, на что способны украинцы в будущем контрнаступлении.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер.

Также он обратил внимание и на то, что всегда будут сомневающиеся.

"Знаете, во время Второй мировой войны, когда американцы попали в "битву в живых изгородях" (эпизод боевых действий 1944 года, после высадки союзников в Нормандии, - ред.) было много публичных комментариев в медиа, что американское наступление застопорилось, было много сомневающихся. И что доказывает неправоту сомневающихся - так это прогресс", - объяснил Батлер.

По его словам, говоря с чисто американской точки зрения: американцам нравится видеть прогресс.

"Мы наслаждаемся американским футболом, наблюдая за тем, как мяч летит по полю, и мы с нетерпением ждем возможности увидеть, на что способны украинцы. Мы очень надеемся, мы очень поддерживаем и очень доверяем украинцам", - подытожил полковник армии США.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в мире существуют завышенные ожидания будущего украинского контрнаступления.

Добавим, похожее мнение высказали и в Британии. Там отметили, что украинцы всегда превосходили ожидания на поле боя, но Западу следует оставаться реалистами в вопросе о возможном контрнаступлении и продолжать помощь.

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