В Пентагоне высказались об ожиданиях американцев от контрнаступления ВСУ

Также он обратил внимание и на то, что всегда будут сомневающиеся.

"Знаете, во время Второй мировой войны, когда американцы попали в "битву в живых изгородях" (эпизод боевых действий 1944 года, после высадки союзников в Нормандии, - ред.) было много публичных комментариев в медиа, что американское наступление застопорилось, было много сомневающихся. И что доказывает неправоту сомневающихся - так это прогресс", - объяснил Батлер.

По его словам, говоря с чисто американской точки зрения: американцам нравится видеть прогресс.

"Мы наслаждаемся американским футболом, наблюдая за тем, как мяч летит по полю, и мы с нетерпением ждем возможности увидеть, на что способны украинцы. Мы очень надеемся, мы очень поддерживаем и очень доверяем украинцам", - подытожил полковник армии США.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в мире существуют завышенные ожидания будущего украинского контрнаступления.

Добавим, похожее мнение высказали и в Британии. Там отметили, что украинцы всегда превосходили ожидания на поле боя, но Западу следует оставаться реалистами в вопросе о возможном контрнаступлении и продолжать помощь.

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