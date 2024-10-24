В Пентагоне обеспокоены атаками Израиля на армию Ливана и миротворцев ООН

Вашингтон обеспокоен ударами по вооруженным силам Ливана и призывает Израиль принять меры для обеспечения безопасности ливанской армии, а также миротворческой миссии ООН (UNIFIL).

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с израильским коллегой Йоавом Галантом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США.

Остин отметил, что Вашингтон приветствует движение гуманитарной помощи через контрольно-пропускной пункт Эрез в северной части Сектора Газа и призвал Израиль принять меры для решения сложной ситуации, которая там сложилась.

Кроме того, министр обороны США "выразил свою глубокую обеспокоенность сообщениями об ударах по ливанским вооруженным силам" и призвал Израиль "обеспечить безопасность и защиту ливанских вооруженных сил и сил UNIFIL".

Месседжи Остина связаны с инцидентом, который произошел в минувшее воскресенье. Трое ливанских солдат погибли в результате израильского удара по армейскому автомобилю на юге страны.

В Тель-Авиве заявили, что атакуют боевиков "Хезболла", извинились за инцидент и заверили, что военные ЦАХАЛ не действовали против ливанской армии.

На прошлой неделе Вашингтон направил израильским официальным лицам письмо с требованием принять конкретные меры для решения гуманитарного кризиса в Секторе Газа. В противном случае они рискуют столкнуться с возможными ограничениями на американскую военную помощь.