В Пентагоне рассказали, сколько времени займет строительство гуманитарного порта в Газе

Строительство плавучего военного порта для доставки гуманитарной помощи в Сектор Газа может занять до 60 дней. Для его постройки могут задействовать около тысячи американских военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Соответствующие службы Пентагона разработали график строительства уже на следующий день после того, как президент США Джо Байден объявил об этой инициативе создать порт для доставки грузов в Сектор Газа.
Некоторые американские законодатели и гуманитарные организации заявили, что система плавучих пирсов скрывает более серьезную проблему – неспособность добиться от правительства Израиля разрешения на ввоз большего количества помощи в Сектор Газа по суше, что является самым быстрым и наиболее эффективным вариантом.
Представитель Пентагона Патрик Райдер подчеркнул, что планирование портовой системы все еще находится на ранней стадии, и приказы о развертывании только начинают поступать соответствующим службам, которые направятся на Ближний Восток.
Отмечается, что гуманитарная портовая система США, которую планируют построить в Секторе Газа, включает в себя два отдельных компонента, первый из которых – строительство плавучей морской баржи, которая сможет принимать поставки гуманитарной помощи. Второй элемент – это З плавучая дамба длиной 550 метров, прикрепленная к берегу. После ввода в эксплуатацию портовая система позволит ежедневно доставлять жителям Сектора Газа около 2 млн обедов.
Для сравнения, американские военные доставили в общей сложности около 124 тысяч обедов в ходе четырех сбросов по воздуху на прошлой неделе. По данным американских военных, в результате последнего сброса в пятницу было доставлено около 11 500 обедов.
Что предшествовало
Напомним, вчера, 8 марта, президент США Джо Байден объявил о планах постройки американскими военными временного порта для отправки морем гуманитарной помощи жителям Газы.
После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что надеется на открытие в воскресенье, 10 марта, морского коридора для доставки гуманитарной помощи из Кипра в Сектор Газа.
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