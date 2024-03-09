В Пентагоне рассказали, сколько времени займет строительство гуманитарного порта в Газе

Соответствующие службы Пентагона разработали график строительства уже на следующий день после того, как президент США Джо Байден объявил об этой инициативе создать порт для доставки грузов в Сектор Газа.

Некоторые американские законодатели и гуманитарные организации заявили, что система плавучих пирсов скрывает более серьезную проблему – неспособность добиться от правительства Израиля разрешения на ввоз большего количества помощи в Сектор Газа по суше, что является самым быстрым и наиболее эффективным вариантом.

Представитель Пентагона Патрик Райдер подчеркнул, что планирование портовой системы все еще находится на ранней стадии, и приказы о развертывании только начинают поступать соответствующим службам, которые направятся на Ближний Восток.

Отмечается, что гуманитарная портовая система США, которую планируют построить в Секторе Газа, включает в себя два отдельных компонента, первый из которых – строительство плавучей морской баржи, которая сможет принимать поставки гуманитарной помощи. Второй элемент – это З плавучая дамба длиной 550 метров, прикрепленная к берегу. После ввода в эксплуатацию портовая система позволит ежедневно доставлять жителям Сектора Газа около 2 млн обедов.

Для сравнения, американские военные доставили в общей сложности около 124 тысяч обедов в ходе четырех сбросов по воздуху на прошлой неделе. По данным американских военных, в результате последнего сброса в пятницу было доставлено около 11 500 обедов.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 8 марта, президент США Джо Байден объявил о планах постройки американскими военными временного порта для отправки морем гуманитарной помощи жителям Газы.

После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что надеется на открытие в воскресенье, 10 марта, морского коридора для доставки гуманитарной помощи из Кипра в Сектор Газа.