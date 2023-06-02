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В Пентагоне рассказали, что сыграет решающую роль в контрнаступлении Украины

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Пятница 02 июня 2023 08:31
В Пентагоне рассказали, что сыграет решающую роль в контрнаступлении Украины Фото: Марк Милли (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Танки должны обеспечить огневую мощь и силу украинских защитников и сыграть решающую роль в долгожданном контрнаступлении Украины.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он подчеркнул, что танки очень важны как для обороны, так и наступления.

"Модернизированные современные танки, и учения, которые сопровождаются с ними, умение их использовать будут фундаментальными для успеха Украины", - сказал Милли.

По словам генерала, танки будут действовать совместно с артиллерией, пехотой и т.д., когда начнется контрнаступление.

Он отметил, что тяжелая бронетехника, которую украинцы уже осваивают, является более важным компонентом для контрнаступления. В то же время планы передачи Украины самолетов, как F-16 и других систем подобного типа, это скорее долгосрочный план оснащения Украины современными военно-воздушными силами, способными лучше противостоять значительно превосходящим воздушным силам России.

"Все признают, что Украине нужны модернизированные ВВС и все это знают. Чтобы построить такие воздушные силы, понадобится много времени, усилий и денег", - добавил он.

Танки на вооружении Украины

Ряд стран уже отправили Украине немецкие танки Leopard 2 и Leopard 1. Страна также получила британские Challenger 2, а США обязались передать Украине 31 танк Abrams.

В марте глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что девять стран пообещали передать Украине более 150 танков Leopard.

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