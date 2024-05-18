В Пентагоне рассказали о катастрофических последствиях атак украинских БПЛА по НПЗ в России

Агентство сослалось на оценку Разведывательного управления Министерства обороны США, которая была обобщена в докладе, опубликованном в четверг, 16 мая, генеральным инспектором, который осуществляет надзор за помощью США Украине.

Согласно докладу, потеря части российских нефтеперерабатывающих мощностей, привела к росту внутренних цен на 20%-30% к середине марта и спровоцировала остановку экспорта, чтобы сосредоточиться на удовлетворении внутреннего спроса. Но они имели минимальное влияние на производство электроэнергии.

"Чтобы смягчить влияние этих ударов, Россия запретила экспорт бензина на шесть месяцев, начиная с марта, начала импортировать нефтепродукты из Беларуси, которые планировала импортировать из Казахстана, и предоставила приоритет отгрузке нефтепродуктов Российскими железными дорогами в противовес другим видам транспорта", - отмечается в докладе.

Украина, которая полагается на иностранную военную и экономическую помощь в борьбе с Россией во главе с США, все агрессивнее атакует цели на российской территории. Хотя атаки на нефтеперерабатывающие заводы имеют целью истощить топливо и экспортные поступления для вооруженных сил диктатора Владимира Путина, США критикуют их как создающие риск для мировых цен на нефть.

Хотя атаки все еще продолжаются, анализ Разведывательного управления Пентагона охватывает лишь двухмесячный период - от первого удара 21 января по заводу ПАО "Новатэк" в Усть-Луге, до атаки 24 марта на электростанцию в Новочеркасске.

Нападения на энергетические объекты "привели к незначительным перебоям в электроснабжении российских военных и гражданского населения", ведь "Россия имеет мощную генерирующую мощность - третью по величине в мире - и высокую степень резервирования в своей сети".

В отчете также отмечается, что удары ВСУ по Черноморскому флоту России с использованием беспилотных морских дронов "изменили российские военно-морские операции". Черноморский флот России начал избегать украинского побережья и передислоцировал некоторые корабли со своей главной базы в оккупированном Севастополе в Крыму.

Отмечается, что эта оценка и данные содержатся в последнем квартальном отчете инспектора Пентагона Роберта Сторча о военной и гражданской помощи США Украине.