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В Пентагоне объяснили, что будет с деньгами для Украины, которые могут "сгореть" в сентябре

Вашингтон, Суббота 07 сентября 2024 11:48
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В Пентагоне объяснили, что будет с деньгами для Украины, которые могут "сгореть" в сентябре Фото: Сабрина Сингх (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Пентагон планирует использовать доступные деньги для помощи Украине любым возможным способом. Даже после окончания бюджетного года в сентябре.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Соответствующее заявление она сделала на брифинге 6 сентября.

"Как вы знаете, мы очень упорно работали с Конгрессом, чтобы получить эту дополнительную сумму и распределить эти деньги для Украины в пакетах PDA и USAI", - сказала спикер.

Сингх не уточнила, что будет с остатками средств для Украины, но подчеркнула, что США почти еженедельно объявляют пакеты помощи Украине.

"Мы продолжаем делать это на постоянной основе. Я не сомневаюсь, что мы собираемся использовать все, что у нас есть, чтобы обеспечить в дальнейшем предоставление Украине всего, что ей нужно как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе", - заявила представительница Пентагона, добавив, что деньги планируют использовать любым возможным способом.

Добавим, что США должны передать Украине еще 6,2 млрд долларов, которые доступны в рамках президентских полномочий. Конечный период истекает в сентябре, когда в США заканчивается бюджетный год.

По данным Reuters, администрация президента Джо Байдена пытается сохранить остаточные деньги для Украины.

Также напомним, что 6 сентября США объявили о выделении нового пакета помощи Украине на 250 млн долларов.

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Пентагон Соединенные Штаты Америки
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