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В Пентагоне объяснили, почему до сих пор боятся эскалации из-за глубоких ударов по РФ

Фото: заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

До сих пор Россия не ответила ни на одно так называемое пересечение "красных линий". Однако это не означает, что она не ответит в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя представителя Пентагона Сабрины Сингх.

Корреспондента Голоса Америки спросил Сингх, почему США до сих пор считают, что дальнобойные удары вглубь России приведут к эскалации, при том, что сейчас ни одно пересечение силами ВСУ «красных линий», которые устанавливала РФ, не привело к ответу.

Заместитель спикера Пентагона объяснила, что этот разговор можно продолжать долго, но отметила, что нет гарантий, что РФ не ответит в будущем.

"То, что Россия не ответила на что-то, не означает, что она не может или не ответит в будущем", - пояснила она.

В то же время Сингх подчеркнула, что оружие и средства для обороны предоставляют Украине не только США, а коалиция партнеров.

"Те средства, которые мы им предоставляем. Вы должны помнить, это не только США. Это коалиция стран, которые объединяются через формат "Рамштайн" и предоставляют оружие и средства для поддержки Украины. Мы считаем, что лучший способ, как они могут быть эффектными на поле боя, - это объединить эти возможности вместе и продолжать отбрасывать российские силы, чтобы вернуть свою суверенную территорию. Это не обязательно произойдет нанося дальние глубокие удары внутри России. И конечно мы обеспокоены эскалацией", - подчеркнула она.
 

 

Удары по территории России

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Запад активно помогал Украине. В частности, снабжением оружия. Однако одним из условий помощи было то, что Силы обороны не будут применять оружие партнеров против Российской Федерации на их территории.

Однако после активизации боевых действий в Харьковской области большинство союзников начали пересматривать свою позицию.

Отметим, что в прошлом месяце чиновники США и Европы призвали Белый дом снять все ограничения.

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