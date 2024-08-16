В Пентагоне объяснили, почему до сих пор боятся эскалации из-за глубоких ударов по РФ

До сих пор Россия не ответила ни на одно так называемое пересечение "красных линий". Однако это не означает, что она не ответит в будущем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя представителя Пентагона Сабрины Сингх.
Корреспондента Голоса Америки спросил Сингх, почему США до сих пор считают, что дальнобойные удары вглубь России приведут к эскалации, при том, что сейчас ни одно пересечение силами ВСУ «красных линий», которые устанавливала РФ, не привело к ответу.
Заместитель спикера Пентагона объяснила, что этот разговор можно продолжать долго, но отметила, что нет гарантий, что РФ не ответит в будущем.
"То, что Россия не ответила на что-то, не означает, что она не может или не ответит в будущем", - пояснила она.
В то же время Сингх подчеркнула, что оружие и средства для обороны предоставляют Украине не только США, а коалиция партнеров.
"Те средства, которые мы им предоставляем. Вы должны помнить, это не только США. Это коалиция стран, которые объединяются через формат "Рамштайн" и предоставляют оружие и средства для поддержки Украины. Мы считаем, что лучший способ, как они могут быть эффектными на поле боя, - это объединить эти возможности вместе и продолжать отбрасывать российские силы, чтобы вернуть свою суверенную территорию. Это не обязательно произойдет нанося дальние глубокие удары внутри России. И конечно мы обеспокоены эскалацией", - подчеркнула она.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Запад активно помогал Украине. В частности, снабжением оружия. Однако одним из условий помощи было то, что Силы обороны не будут применять оружие партнеров против Российской Федерации на их территории.
Однако после активизации боевых действий в Харьковской области большинство союзников начали пересматривать свою позицию.
Отметим, что в прошлом месяце чиновники США и Европы призвали Белый дом снять все ограничения.
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