В Пентагоне объяснили, почему до сих пор боятся эскалации из-за глубоких ударов по РФ

Корреспондента Голоса Америки спросил Сингх, почему США до сих пор считают, что дальнобойные удары вглубь России приведут к эскалации, при том, что сейчас ни одно пересечение силами ВСУ «красных линий», которые устанавливала РФ, не привело к ответу.

Заместитель спикера Пентагона объяснила, что этот разговор можно продолжать долго, но отметила, что нет гарантий, что РФ не ответит в будущем.

"То, что Россия не ответила на что-то, не означает, что она не может или не ответит в будущем", - пояснила она.

В то же время Сингх подчеркнула, что оружие и средства для обороны предоставляют Украине не только США, а коалиция партнеров.

"Те средства, которые мы им предоставляем. Вы должны помнить, это не только США. Это коалиция стран, которые объединяются через формат "Рамштайн" и предоставляют оружие и средства для поддержки Украины. Мы считаем, что лучший способ, как они могут быть эффектными на поле боя, - это объединить эти возможности вместе и продолжать отбрасывать российские силы, чтобы вернуть свою суверенную территорию. Это не обязательно произойдет нанося дальние глубокие удары внутри России. И конечно мы обеспокоены эскалацией", - подчеркнула она.

