В Пентагоне озвучили полный список предоставленной Украине с 24 февраля помощи

Пентагон опубликовал список военной помощи, предоставляемой Украине с 24 февраля 2022 года. Вооружение было предоставлено на сумму более 27,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пентагона.

Известно, что в целом с начала правления администрации Байдена в США выделили для Украины пособия по безопасности на более чем 27,8 миллиарда долларов.

При этом с 2014 года Украине было выделено более 29,9 миллиарда долларов на помощь по безопасности.