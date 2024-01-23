В Пентагоне назвали основную тему "Рамштайна" на фоне отсутствия денег США для Украины

"Несмотря на то, что мы не в состоянии предоставить нашу помощь в области безопасности прямо сейчас, наши партнеры продолжают это делать", - сказала Сингх.

Встреча будет виртуальной, поскольку министр обороны Ллойд Остин все еще восстанавливается дома после осложнений лечения рака простаты.

Пентагон объявил о своей последней помощи Украине в сфере безопасности 27 декабря. Пакет стоимостью 250 млн долларов включал в себя 155-миллиметровые снаряды, зенитные ракеты "Стингер" и другие предметы, взятые из существующих запасов США.

С тех пор США не смогли предоставить помощь, поскольку деньги на пополнение этих запасов закончились, а Конгресс еще не утвердил дополнительные средства.

Помощь Украине и Израилю на сумму более 110 млрд долларов застопорилась из-за разногласий между Конгрессом и Белым домом по поводу других политических приоритетов, включая дополнительную безопасность на границе США и Мексики.

Помощь союзников Украине

США предоставили Украине более 44,2 млрд долларов в виде помощи в сфере безопасности с момента вторжения России в феврале 2022 года. Около 23,6 млрд долларов из этой суммы было взято из существующих военных запасов, а почти 19 млрд долларов в виде долгосрочных военных контрактов на товары, которые займут месяцы.

Таким образом, даже несмотря на то, что средства исчерпаны, часть ранее закупленного оружия будет продолжать поступать. Дополнительные 1,7 млрд долларов были предоставлены Госдепартаментом США в виде иностранного военного финансирования.

США и около 30 международных партнеров также продолжают обучать украинские силы и на сегодняшний день обучили в общей сложности 118 тысяч украинцев в точках по всему миру, сообщил полковник Марти О'Доннелл, представитель армии США в Европе и Африке.

Соединенные Штаты подготовили около 18 тысяч таких бойцов, в том числе около 16,3 тысяч солдат в Германии. Еще около 1500 бойцов в настоящее время проходят подготовку.

Напомним, 23 января пройдет новое заседание в формате "Рамштайн". Это будет уже 18-я встреча военной коалиции для поддержки Украины с участием представителей около 50 стран.