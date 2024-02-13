В Пентагоне хотят использовать ракеты SpaceX для транспортировки грузов на Земле

По информации издания, этот вопрос обсуждался на конференции по космической мобильности, проведенной Космическими силами США в Орландо в начале февраля.

Отмечается, что возможность доставки военных грузов за счет ракет в Министерстве обороны США начали изучать еще 20 лет назад. Сейчас вопрос стали рассматривать с учетом перспектив лунной ракеты Starship, которая пока не совершила ни одного успешного тестового полета.

Старший научный сотрудник Исследовательской лаборатории ВВС США Грегори Спанджерс, слова которого приводит издание, рассказал, что для понимания того, как воспользоваться преимуществами ракеты уже созданы макеты грузового отсека Starship.

Старший советник SpaceX Гэри Хенри подчеркнул, что ракету Starship строили не для перевозки военных грузов, но сейчас в компании видят большие перспективы ее использования для потребностей и задач национальной безопасности США.

Напомним, что Starship – это сверхтяжелая многоразовая двухступенчатая ракета-носитель, спроектированная американской компанией SpaceX для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, Луну и Марс. Она состоит из сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship.