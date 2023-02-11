ua ru
Сб, 11 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Пентагоне допускают, что РФ могла потерять половину танков в войне против Украины

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 11 февраля 2023 10:47
В Пентагоне допускают, что РФ могла потерять половину танков в войне против Украины Фото: РФ могла потерять половину танков в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия могла потерять на войне против Украины половину своих танков. Однако главным ресурсом врага остается живая сила.

Об этом заявила помощник министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Волландер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Джеффа Селдина в Twitter.

По ее словам, Россия могла потерять половину своего арсенала танков. В то же время она предполагает, что значительно ухудшилось состояние сухопутных войск РФ. Несколько лучше положение военно-морские силы благодаря беспилотникам, которые Россия получает беспилотники из Ирана.

В Пентагоне отмечают, что Кремль считает главным своим ресурсом человеческую силу. Волландер заявила, что в конечном итоге РФ не удастся достичь своих целей в Украине. Тем не менее, она не захотела озвучивать прогноз об окончании войны, объяснив, что сделать это непросто.

В США также считают, что Россия могла сделать выводы после неудач, в том числе под Бахмутом.

"Даже перед лицом стратегического проигрыша в Украине Россия останется военной силой, поэтому мы должны правильно оценить планы, операции и возможности справиться... Мы должны быть уверены, что усваиваем уроки и остаемся впереди", - сказала Волландер.

Предоставляем, по данным Генштаба ВСУ, российские войска потеряли уже 3267 своих танков в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Война России против Украины Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Пентагон
NEWS
Отбросив исторические разногласия. Как Польша стала опорой Украины в войне с РФ
Отбросив исторические разногласия. Как Польша стала опорой Украины в войне с РФ
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм