В Пентагоне допускают, что РФ могла потерять половину танков в войне против Украины

Россия могла потерять на войне против Украины половину своих танков. Однако главным ресурсом врага остается живая сила.

Об этом заявила помощник министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Волландер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Джеффа Селдина в Twitter.

По ее словам, Россия могла потерять половину своего арсенала танков. В то же время она предполагает, что значительно ухудшилось состояние сухопутных войск РФ. Несколько лучше положение военно-морские силы благодаря беспилотникам, которые Россия получает беспилотники из Ирана.

В Пентагоне отмечают, что Кремль считает главным своим ресурсом человеческую силу. Волландер заявила, что в конечном итоге РФ не удастся достичь своих целей в Украине. Тем не менее, она не захотела озвучивать прогноз об окончании войны, объяснив, что сделать это непросто.

В США также считают, что Россия могла сделать выводы после неудач, в том числе под Бахмутом.

"Даже перед лицом стратегического проигрыша в Украине Россия останется военной силой, поэтому мы должны правильно оценить планы, операции и возможности справиться... Мы должны быть уверены, что усваиваем уроки и остаемся впереди", - сказала Волландер.

Предоставляем, по данным Генштаба ВСУ, российские войска потеряли уже 3267 своих танков в войне против Украины.

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