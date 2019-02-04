У Пентагоні заявили про перекидання більше трьох тисяч військових на кордон з Мексикою

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Протягом трьох місяців військові будуть на кордоні США і Мексики

У Пентагоні заявили про перекидання на південно-західний кордон США і Мексики військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Військовослужбовці перебуватимуть там протягом трьох місяців, вони нададуть допомогу прикордонникам.

Відзначено, що загальна кількість американців, які охороняють кордон в тому районі, складе близько 4,3 тис. людина

Так, президент США Дональд Трамп ще в жовтні 2018 року заявляв про відправку військовослужбовців на кордон.

Трамп в листопаді також заявляв про підписання указу про часткове закриття кордону з Мексикою і про те, що військовим дозволяється відкривати вогонь по мігрантам, які намагаються нелегально потрапити до США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп заявив про підписання нової торгової угоди з Мексикою.

За його словами, це угода на мільярд доларів в рік вигідніше старої угоди NAFTA (угода про північноамериканську зону вільної торгівлі).