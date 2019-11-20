У Пентагоні повідомили, коли США виплатить всю суму військової допомоги Україні

Уряд США планує виплатити решту 35,2 млн доларів військової допомоги Україні найближчим часом. Про це повідомляє CNN.

За словами представника Пентагону полковника Томаса Кемпбелла, уряд зобов'язується виплатити кошти згідно з укладеним договором, за яким Україна повинна отримати всю суму в 250 млн доларів до кінця 2019 року.

"Конгрес не керував прискореним зобов'язанням фондів. Департамент тим не менш прискорює процес надання санкціонованої допомоги Україні і зобов'язується як можна швидше виділити ці кошти згідно з процедурами укладення договорів, як того вимагає закон", - повідомив Кемпбелл.

Раніше РБК-Україна писало, що 19 листопада сенатори США звернулися до Пентагону з питання військової допомоги Україні. Демократи відправили лист на ім'я міністра оборони США Марка Еспера, вимагаючи відповіді, чому Україна не отримала всій обіцяної допомоги.

Нагадаємо, затримка виплати військової допомоги США Україні стало приводом для початку процедури імпічменту президента Дональда Трампа Палатою представників американського Конгресу. Під час відкритих слухань у справі про імпічмент посол США в Євросоюзі Гордон Сондленд заявив, що заморожування військової допомоги для України з боку США було за вказівкою Трампа, який вимагав почати справу проти колишнього віце-прем'єра Джо Байдена.