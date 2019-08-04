У Пентагоні розкритикували політику Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Марк Еспер заявив, що Вашингтон виступає проти дестабілізуючої поведінки Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава Пентагону наголосив, що жодна країна не може бути домінуючою в даному регіоні. Він додав, що США разом з партнерами працюють над безпекою в регіоні.

"Ми впевнені, що жодна держава не може і не повинна домінувати в Індо-Китайському регіоні, ми разом з союзниками та партнерами працюємо над нагальними питаннями безпеки в регіоні", - заявив Еспер.

Також, американський міністр засудив посилення мілітаризації в регіоні з боку Китаю та використання домовленостей, що стосуються суверенітету інших країн.

"Ми також рішуче виступаємо проти агресивної, дестабілізуючої поведінки з боку Китаю. Це включає в себе високий рівень мілітаризації, використання хижацької економіки та боргів для угод, що стосуються суверенітету, а також сприяння спонсорованому державою розкраданню інтелектуальної власності інших країн", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що може ввести нові 10% мита на товари, імпортовані з Китаю. Нові мита, за словами американського президента, почнуть вводити з 1 серпня.