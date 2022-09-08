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В Пентагоні порахували втрати України у війни з Росією

Фото: голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

За шість місяців повномасштабної війни Росії проти України наша держава втратила десятки тисяч своїх захисників загиблими та пораненими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі у ході зустрічі міністрів оборони на авіабазі "Рамштайн".

"За ці шість місяців українці вистояли брутальний напад на їхню столицю. Зазнали багато ракетних та артилерійських обстрілів, десятки тисяч втрат серед військових загиблими та пораненими, дуже багато цивільного населення загинуло під час російських атак", - сказав він.

Також Міллі зазначив, що майже 15 млн українців були змушені покинути країну.

Як повідомлялося раніше, українські військові вразили вже понад 400 цілей з РСЗО HIMARS.

Також у Пентагоні зазначили, що ЗСУ мають певні успіхи на півдні і перебирають на себе ініціативу.

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