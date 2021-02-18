У Пентагоні планують продовжити перекидання бомбардувальників в Норвегію

Начальник штабу ВПС США генерал Чарльз Браун повідомив, що Штати, ймовірно, продовжать дислокувати на тимчасовій основі свої стратегічні бомбардувальники B-1 в Норвегії. Зазначається, що це може трапитися в будь-який час.
Про це генерал сказав на брифінгу, передає ТАСС.
Браун також сказав, що американські бомбардувальники будуть літати по всьому світу.
"Скажу: можете очікувати, що ми будемо направляти свої бомбардувальники в будь-яку точку і в будь-який час. Тому... Станеться це знову в Норвегії? Ймовірно, є хороший шанс. Коли? Це може трапитися в будь-який час", - заявив генерал.
Раніше повідомлялося, що Адміністрація 46-го президента США Джо Байдена не планує скорочувати кількість американських військових в країнах Європи. Глобальний перегляд дислокації американських військових за кордоном не стосується кількості контингенту в Європі.
Нагадаємо, на початку лютого США призупинили виведення американських військових з Німеччини. Указ про скорочення військового контингенту прийняв 45-й президент США Дональд Трамп.