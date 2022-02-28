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У Пентагоні відповіли на погрози Путіна про ядерну зброю: здатні захистити себе і союзників

Автор: Наталья Скороход

У Пентагоні відповіли на погрози президента Росії Володимира Путіна про ядерну зброю. Як відомо, 27 лютого Путін привів російські сили ядерного стримування в стан підвищеної бойової готовності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США.

За словами чиновника Пентагону, ім'я якого відомство не називає, офіційні особи США не сумніваються в прийнятті Путіним таких рішень.

"У нас немає підстав сумніватися в достовірності цих повідомлень", - сказав він.

Він також зазначив, що це був

Нагадаємо, що Путін наказав привести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування.

Також повідомлялося, що на погрози Путіна відреагував Джонсон. Він вважає, що це зроблено для того, щоб відвернути увагу Заходу від війни в Україні.

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