У Пентагоні відповіли на погрози Путіна про ядерну зброю: здатні захистити себе і союзників

За словами чиновника Пентагону, ім'я якого відомство не називає, офіційні особи США не сумніваються в прийнятті Путіним таких рішень.

"У нас немає підстав сумніватися в достовірності цих повідомлень", - сказав він.

Він також зазначив, що це був