У Пентагоні оцінюють наступ військ РФ на Донбасі як "анемічний"

"Ми як і раніше бачимо мінімальний, в кращому випадку, прогрес росіян на Донбасі. У них були невеликі успіхи на схід від Ізюма і Попасної в Луганській області. Але те, що ми побачили в Попасній, мало чим відрізняється від того, що ми бачили в інших селах на Донбасі", - розповів чиновник Міноборони США журналістам.

Так, пояснив він, армія РФ зайде в населені пункти, потім оголосить про перемогу, а після - виведе свої війська "тільки для того, щоб дозволити" бійцям ЗСУ повернути їх.

"Так що за останні пару днів було багато повернень і повторень, так що я б сказав - в кращому випадку, мінімальний прогрес на Донбасі", - кажуть в Пентагоні.

Представник Міноборони США зазначив, що російські війська, незважаючи на всі уроки, які вони намагаються засвоїти, все ще страждають від поганого командування і контролю, низького морального духу в багатьох підрозділах, і "далеко не ідеальної логістики".

"Вони досі не розв'язали всі свої проблеми з логістикою, і, відверто кажучи, є неприйняття жертв, ризик і неприйняття жертв, які ми продовжуємо спостерігати у росіян і зараз, не тільки в повітрі, але і на землі. Так що дуже, дуже обережно... дуже нерівномірно вони працюють на землі, а в деяких випадках, відверто кажучи, найкращим словом для опису цього було б анемія", - сказав чиновник Пентагону.

В американському оборонному відомстві також зауважили, що українські військові в ході контрнаступу відтіснили війська РФ від Харкова на 40 кілометрів. Що стосується південного напрямку, то там теж не фіксуються істотні зміни для РФ, а Маріуполь продовжує піддаватися ворожим ударам з повітря.

"Ми продовжуємо бачити, як вони використовують бомби в Маріуполі, і, звичайно ж, вони продовжують завдавати ударів по Донбасу, зокрема по ООС. Так що серйозних змін там немає", - розповів представник Пентагону.