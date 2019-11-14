У Пентагоні відмовляються розслідувати затримку військової допомоги Україні

Генеральний інспектор Міністерства оборони США Гленн Файн відмовляється відкривати розслідування для з'ясування причин затримки виділення США військової допомоги Україні. Про це повідомляє CNN.

У листі сенатора-демократа від штату Іллінойс Діка Дурбіна, адресованого Файну говориться про розчарування сенатора через відмову розслідувати такі дії США. У відповідь йому написали, що рішення було прийняте у зв’язку з побоюванням, що таке розслідування може дублювати або втручатися в розслідування імпічменту, яке відбувається в Палаті представників

"Ця затримка перешкоджала законним зобов'язанням Пентагону здійснювати військову допомогу Україні в критичний момент, вона провокує серйозні питання про те, чи були представники Міністерства оборони залучені в будь-які схеми з надання тиску на політичного опонента (Україну, - ред. ). Вкрай важливо, щоб ваше відомство своєчасно провело ретельний аналіз можливої ролі Міністерства оборони в цих звинуваченнях і надало ваші висновки комітетам Конгресу з оборони", - йдеться у листі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп попросив припинити мільйонні виплати військової допомоги Україні приблизно за тиждень до дзвінка президенту Володимиру Зеленському, хоча до цього, 19 вересня, Палата представників Конгресу США схвалила виділення на військову допомогу Україні 250 млн доларів.

Після цього стало відомо, що Трамп під час бесіди намагався переконати Зеленського почати розслідування діяльності в Україні сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена в обмін на надання фінансової і військової допомоги Києву.

Додамо, два роки тому у Міністерстві оборони США ініціювали розслідування щодо колишнього радника Трампа з питань національної безпеки Майкла Флінна. Розслідування мало встановити, чи мав право Флінн отримувати гроші від іноземних осіб.