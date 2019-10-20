У Пентагоні констатують дотримання режиму тиші в Сирії

Режим припинення вогню на північному сході Сирії загалом дотримується сторонами конфлікту. Про це журналістам заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки (США) Марк Еспер, передає Reuters.

За словами глави Пентагона, Вашингтон спостерігає стабілізацію лінії фронту на північному сході Сирії, а також відомство отримує інформацію про періодичні обстріли.

"Ми спостерігаємо стабілізацію лінії (фронту - ред.) на місцевості, а також отримуємо повідомлення про періодичні обстріли, що не дуже мене дивує", - заявив він.

Еспер додав, що Сполучені Штати продовжують виводити американський контингент з території північного сходу Сирії. Наразі майже тисячу американських військовослужбовців було передислоковано в західних Ірак для боротьби з терористичним угруповуванням "Ісламська держава".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина та воєнізовані загони курдів звинуватили один одного у порушенні режиму припинення вогню на північному сході Сирії. В Анкарі стверджують, що курди здійснили ряд нападів з території міста Рас аль-Ай. Зі свого боку курди звинуватили турецьких військових у авіаударах та артобстрілах.

Також РБК-Україна писало, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує обговорити з російським президентом Володимиром Путіним питання розміщення урядових сил у "зоні безпеки" на північному сході Сирії. Крім того, Ердоган пообіцяв знищити курдів, якщо вони не покинуть "зону безпеки" у відведений для цього час.