Пентагон заявив про звільнення Сирії від ІД "протягом декількох тижнів"

Фото: Патрік Шэнахан (gettysmages)

За словами Шенахана, 99,5% контрольованих ІД територій повернуто сирійцям

Сирія буде повністю звільнена від членів терористичного угруповання "Ісламська держава" протягом декількох тижнів. Про це заявив в. о. голови Пентагону Патрік Шенахан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Шенахана, очолювана курдами демократическия коаліція, яку підтримують США, готується до "фінальної битви" з бойовиками ІД на сході Сирії.

"Я б сказав, що 99,5% контрольованих ІД територій повернуто сирійцям. Протягом декількох тижнів буде 100%", - сказав він.

Раніше РБК-Україна писало, що представники Міжнародної коаліції, очолюваної США, а також підтримувані американцями курди ведуть переговори про роззброєння бойовиків ІД в Сирії.

Також повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зявлял, що Туреччина завершила підготовку до операції на сході Сирії. Ердоган зазначив, що Анкара дасть рішучу відповідь на будь-які нападки на адресу Туреччини. Він додав, що Туреччина не допустить перетворення зони безпеки на півночі Сирії в місце, де активно орудують терористи.