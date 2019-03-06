Пентагон уклав контракт на розробку гіперзвукової зброї

На гіперзвукову зброю Пентагон виділить понад 63 млн доларів

Пентагон заключил контракт с американской военно-промышленной компанией Raytheon на разработку гиперзвукового оружия на сумму 63,3 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что Raytheon по заказу управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) Пентагона будет развивать программу гиперзвукового оружия Tactical Boost Glide.

"Гиперзвуковое оружие позволит вооруженным силам США действовать на более дальних дистанциях при более оперативном реагировании и с повышенной эффективностью по сравнению с существующими системами вооружения", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2018 года сообщалось, что США начнут испытания гиперзвукового оружия. Замглавы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что Пентагон занимался расчетом затрат, необходимых для запуска производства гиперзвукового оружия, и оценкой возможностей его изготовления на перспективу.

До этого глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайт заявлял, что Америке нечего противопоставить гиперзвуковому оружию, разработанному в России и Китае.