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Пентагон уклав контракт на розробку гіперзвукової зброї

Новини » Політика    06.03.2019 - 08:58
Пентагон уклав контракт на розробку гіперзвукової зброї
Фото: Пентагон (wikipedia.org)

На гіперзвукову зброю Пентагон виділить понад 63 млн доларів

Пентагон уклав контракт із американськой військово-промисловою компанією Raytheon на розробку гіперзвукової зброї на суму 63,3 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Повідомляється, що Raytheon за замовленням управління перспективних дослідницьких проектів (DARPA) Пентагону буде розвивати програму гіперзвукової зброї Tactical Boost Glide.

"Гіперзвукова зброя дозволить збройним силам США діяти на більш далеких дистанціях при більш оперативному реагуванні та з підвищеною ефективністю в порівнянні з існуючими системами озброєння", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року повідомлялося, що США почнуть випробування гіперзвукової зброї. Заступник глави Пентагону Патрік Шанахан заявив, що Пентагон займався розрахунком витрат, необхідних для запуску виробництва гіперзвукової зброї, і оцінкою можливостей її виготовлення на перспективу.

До цього глава Стратегічного командування ЗС США генерал Джон Хайт заявляв, що Америці нічого протиставити гіперзвуковій зброї, розробленій в Росії та Китаї.

 

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