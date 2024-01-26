Пентагон призывает Конгресс одобрить пакет помощи для Украины как публично, так и частно

В Пентагоне призывают Конгресс США одобрить запрос на дополнительное финансирование для Украины как публично, так и на частных заседаниях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Пентагона Сабрину Сингх во время брифинга .

"Соединенные Штаты не могут предоставлять пакеты помощи с декабря. Поэтому мы будем продолжать призывать Конгресс одобрить запрос как публично, так и приватно на наших заседаниях", - сказала Сингх.

Она добавила, что Пентагон обеспокоен тем, что Россия ищет поддержки для финансирования своих возможностей в таких странах, как Иран и КНДР.

По словам спикера, неоказание Украине военной поддержки со стороны США вызывает беспокойство, ведь "поддержка Соединенными Штатами Украины невероятно важна для демонстрации единого послания не только для европейского мира и России, но и для всего мира".

"Однако я скажу, и это важно, не только США сейчас поддерживают Украину. Наши союзники и партнеры активизировались, это касается учений, финансирования и поддержки. Так что дело не только в Соединенных Штатах", - отметила Сингх.

Финансирование помощи Украине от США

Напомним, за последние несколько месяцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США разгорелась "политическая война" между демократами и республиканцами из-за законопроекта о предоставлении финансовой помощи Украине и другим союзникам.

Еще в октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект, предусматривающий выделение 106 млрд долларов в помощь Израилю и Украине, а также укрепление оборонно-промышленного комплекса. Из этой суммы на Украину предлагалось выделить 61,3 млрд долларов, а на Израиль - 14,3 млрд долларов.

Однако 6 декабря республиканцы заблокировали начало дебатов по законопроекту в Сенате.

Также сообщалось, что 12 января в Белом доме заявили, что финпомощь Украине приостановлена к одобрению Конгрессом нового пакета финансирования.