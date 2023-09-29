Пентагон считает шатдаун "худшим сценарием": может повлиять на учения на F-16

Отвечая на вопрос о шатдауне и его влиянии на тренировки украинских пилотов, она сказала: "Абсолютно. Это может повлиять на обучение".

Синг объяснила, что речь идет о гражданских лицах, привлеченных к учениям украинских военных. Они могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск. Продолжают работу при шатдауне военные.

Спикер также считает, что шатдаун - это "худший сценарий", который может наступить для Министерства обороны США.

"Мы надеемся, что Конгресс сможет работать и найти двухпартийный, двухпалатный способ избежать закрытия правительства. Но мы еще прорабатываем дополнительные детали влияния программ", - добавила она.

Шатдаун в США

В Палате представителей США, где республиканцы имеют незначительное большинство, до сих пор не проголосовали за бюджет. Республиканцы, особенно те, кто тесно связан с бывшим президентом Дональдом Трампом, критикуют американскую финансовую помощь Украине. Если бюджет не примут, США грозит шатдаун.

Шатдаун - это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за отсутствия нового бюджета. Если Палата представителей США не примет решение, часть правительства перестанет исполнять обязанности уже с 1 октября.

В Пентагоне предупреждают, что шатдаун также отразится на военной помощи Украине. В частности, замедлит темпы замены запасов оружия, которое было отправлено в Украину.