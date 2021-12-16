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Пентагон стривожений через війська Китаю біля кордону з Індією, - Foreign Policy

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Вашингтон, Четвер 16 грудня 2021 05:34
Пентагон стривожений через війська Китаю біля кордону з Індією, - Foreign Policy Фото: Пентагон стурбований через війська Китаю біля кордону з Індією (Wikimedia)
Автор: Артур Родивилов

Пентагон стривожений через скупчення Китаєм Збройних сил поруч з демаркаційної лінії на кордоні з Індією в Гімалаях. Зокрема, зазначив співробітник Пентагону, стурбованість викликало переміщення до кордону з китайських стратегічних далеких бомбардувальників у листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.

США контактують з Індією на всіх рівнях, зокрема Вашингтон частіше ділиться з Нью-Делі розвідувальними даними про переміщення китайських військових.

У середині червня минулого року на кордоні Китаю та Індії відбулися зіткнення, загинули 20 індійських військових. Як повідомили в Нью-Делі, Пекін також зазнав втрат, і причиною конфлікту стало будівництво військовими КНР спостережного пункту на кордоні. У свою чергу, в Китаї звинуватили військових Індії в порушенні кордону.

На початку вересня сторони після зустрічі представників у Москві в рамках саміту глав МЗС країн Шанхайської організації співробітництва (ШОС) опублікували спільну заяву, в якій йшлося про намір знизити напругу в двосторонніх відносинах.

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Демаркаційну лінію на кордоні Індії та Китаю провели в 1962 році після прикордонної війни, її протяжність перевищила 4 тис. км. по лінії проходить фактична межа двох

Нагадавши, всупереч ризику введення санкцій з боку США, Росія почала поставляти в Індію зенітно-ракетні комплекси виробництва "Алмаз-Антей". Повністю Перший дивізіон буде поставлений до кінця року.

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