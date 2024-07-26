Пентагон обнаружил бухгалтерские ошибки в помощи для Украины на 2 млрд долларов

Министерство обороны США столкнулось с трудностями в точной оценке оборонных статей, отправленных в Украину, из-за нечетких бухгалтерских определений, как показал новый отчет Счетной палаты правительства (GAO).

В 2023 году Пентагон заявил, что сотрудники использовали "восстановительную стоимость" вместо "обесцененной стоимости" для подсчета миллиардов материалов, отправленных в Украину. Ошибка на 6,2 млрд долларов создала возможность для отправки Киеву еще миллиардов долларов.

Пентагон сообщил GAO, что с тех пор было обнаружено еще 2 млрд долларов завышений. В результате, дополнительное вооружение на 2 млрд долларов может быть отправлено в Украину для покрытия объема помощи, одобренного администрацией президента Джо Байдена.

По мнению GAO, расплывчатое определение стоимости в Законе об иностранной помощи и отсутствие конкретного руководства по оценке президентских полномочий по сокращению численности личного состава привели к несоответствиям в данных о стоимости военной помощи.

В одном из примеров, приведенных в отчете GAO, 10 автомобилей были оценены в 7 050 000 долларов, в то время как подтверждающая документация показывала, что они должны были быть оценены в ноль - их чистую балансовую стоимость.

GAO рекомендовала Конгрессу США уточнить определение стоимости в контексте оборонных предметов в рамках президентских полномочий по сокращению численности личного состава.

Кроме того, GAO выпустила семь рекомендаций для Министерства обороны, настоятельно призывая его обновить свое руководство, включив в него раздел оценки для КПК, и разработать процедуры оценки для конкретных компонентов. Ведомство заявило, что оно согласилось со всеми рекомендациями и наметило действия по решению этих вопросов.