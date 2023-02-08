RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пентагон об истребителях для Украины: пока ничего не объявить

Фото: представитель Пентагона Патрик Райдер (facebook.com/InternationalDefenceDesk)
Автор: Татьяна Степанова

На фоне сегодняшнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Британию и заявлений премьера Риши Сунака о переговорах по поставкам истребителей, позиция США на этот счет не изменилась. Пентагону пока нечего объявить в контексте возможных поставок самолетов Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Пентагона Патрика Райдера.

"Что касается истребителей, мне пока нечего объявить по этому поводу сегодня", - сказал Райдер.

Он добавил, что Вашингтон в координации со своими союзниками и партнерами регулярно производит оценку актуальных потребностей Украины в сфере обороны.

Напомним, что президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут передавать Украину истребители F-16.

Добавим, по словам премьер-министра Британии Риши Сунака, поставки Британией боевых истребителей для Украины являются частью разговора, а значит, этот процесс возможен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВоенная помощь