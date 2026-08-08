Пентагон отстранил от службы генерала, координировавшего помощь Украине

Речь идет о генерал-лейтенанте Чарльзе Костанце, командовавшем V корпусом Армии США. По словам представителя военного ведомства, Костанцу отстранили от командования за последние несколько дней - почти за два месяца до завершения его каденции.

Причины такого решения пока неизвестны.

Отстранение Констанцы произошло на фоне масштабных изменений в высшем военном руководстве США. Как отмечает ABC News, за время пребывания Пита Гегсета в должности министра обороны более двух десятков высокопоставленных офицеров были отстранены или отстранены от исполнения обязанностей, зачастую без публичных объяснений.

В то же время источник, знакомый с ситуацией вокруг Констанцы, заявил, что его устранение не связано с более широкими усилиями Гегсета по перестройке военного руководства США и не имеет политической подоплеки.

Заменой Костяне должен стать генерал-майор Томас Фелти. Его кандидатуру уже утвердил Сенат США, а передача командования была запланирована на октябрь.

Какую роль играл Костанца

V корпус отвечает за управление силами армии США и координацию военных операций в Европе. Часть его подразделений базируется в Польше.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину роль корпуса стала заметнее. В частности, он помогал координировать американскую поддержку Киева и отвечал за американское военное присутствие на передовой линии НАТО.

Костанца, специализирующийся на бронетанковых войсках, возглавлял V корпус с апреля 2024 года. До этого он командовал третьей пехотной дивизией в Форт-Стюарте, штат Джорджия.

В настоящее время обязанности командующего V корпусом временно исполняет бригадный генерал Джон Б. Маунтфорд, заместитель командующего корпусом по вопросам готовности.