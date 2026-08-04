Пентагон принял финальное решение по миссии помощи Украине

Фактически речь идет о том, что Пентагон поручил передать руководство этой миссией своим союзникам в Европе.

В американском командовании заверили, что это решение никак не повлияет на поддержку Украины.

Также стало известно, что его принял непосредственно министр обороны США Пит Хегсет. В США подчеркнули, что подобные изменения подтверждают лидерскую роль Европы в поддержке обороны Украины на протяжении последнего года.

Кроме того, в Европейском командовании США отметили, что это решение позволит высвободить ресурсы для других глобальных приоритетов.

Еще 31 июля издание Politico сообщало, что Министерство обороны США отказывается от руководства Группой содействия безопасности Украины.

Фактически это означает, что США больше не будут участвовать в формировании будущего украинской армии.

Что известно о Группе содействия безопасности Украины

Группа содействия безопасности Украины (SAG-U) была создана 4 ноября 2022 года.

Она базируется в немецком Висбадене и координирует поставки вооружения, обучение украинских военных и логистическое обеспечение.

За три с половиной года работы через SAG-U было распределено более 2 млрд долларов помощи Украине.

До сих пор эту миссию возглавлял американский генерал-лейтенант Гийом Боппер.