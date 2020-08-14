Пентагон створить групу з розслідування випадків появи НЛО

Пентагон займається формуванням робочої групи з дослідження непізнаних літаючих об'єктів, з якими стикалися льотчики ВПС. Куруватиме цю робочу групу заступник міністра оборони Девід Норквист.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Зазначається, що раніше у проблемі намагалися розібратися Військово-морські сили (ВМС) країни, оскільки саме пілоти задокументували більшу частину невпізнаних летючих об'єктів. Проблема появи таких об'єктів давно турбує відомство, як наголошується в публікації. Деякі вважають, що це безпілотники земних супротивників, які намагаються зібрати дані про війська суперника.

Про створення групи офіційно оголосять вже найближчими днями.

Раніше стало відомо, що Пентагон вивчає НЛО в рамках секретної програми, і намагається з'ясувати причину аномалій, які військові спостерігають в атмосфері.

Спеціальна група з вивчення непізнаних летючих об'єктів (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) при Пентагоні розкриє частина зібраних даних.