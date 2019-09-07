Пентагон скоротив Європі фінансування проектів оборони

Міністерство оборони США зменшило фінансування близько 40 оборонних об'єктів в Європі. Про це передає РБК-Україна із посиланням на "Голос Америки".

Скорочення включає 21,6 мільйона доларів, якими Пентагон збирався профінансувати портовий об'єкт в Іспанії. Також "заморожено" 59 мільйонів доларів, які планувалися на сховище боєприпасів у Словаччині.

Крім того, буде зменшено фінансування будівництва об'єкта для тренування спецпідрозділів в Естонії, а також проектів в Німеччині та Угорщині. Натомість ці кошти будуть переспрямовані на фінансування будівництва стіни на кордоні США та Мексики.

Пентагон планує спрямувати на будівництво стіни 3,6 мільярда доларів, які раніше передбачалися також для фінансування 127 оборонних програм в 23 американських штатах, трьох територіях і 20 країнах.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп попросив свою команду з національної безпеки переглянути програму надання Україні військової допомоги у сфері безпеки, у тому числі гроші на зброю, навчання, обладнання та розвідувальну підтримку, відому як Ініціатива сприяння безпеці в Україні. Пентагон провів перевірку і сказав, що фінансування потрібне.

Згодом заступник помічника Державного секретаря США Джордж Кент пояснив, що затримка виділення Сполученими Штатами військової допомоги Україні пов'язана з внутрішніми бюджетними процесами у США.