Пентагон ищет умельцев, которые смогут создать ПК без батареи и памяти

Пентагон ищет разработчиков для создания компьютеров нового поколения. Эти машины должны работать практически без источника питания и памяти, а также в экстремальных условиях боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Defence Blog.
Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) рассматривает идеи в области так называемых низкоресурсоемких вычислений. Это технологии, позволяющие запускать сложное программное обеспечение на слишком "слабом" или ненадежном оборудовании.
Причина в том, что современная война зависит от цифровизации. Мощные компьютеры нужны солдатам, автономным роботам и ракетам, но в полевых условиях часто нет доступа к электросети или стабильной связи.
Гражданский рынок движется в противоположном направлении. Гигантские системы ИИ потребляют столько энергии, сколько целый город. Военным нужна другая логика.
В документе DARPA приводится интересный пример: первый компьютер ENIAC в 1945 году весил почти 30 тонн и потреблял 150 киловатт энергии. Машина выполняла всего лишь тысячи операций и имела менее одного килобайта памяти.
Сегодня обычная музыкальная поздравительная открытка превосходит ENIAC по всем показателям и работает от маленькой батарейки. Вычисления стали практически бесплатными. Теперь Пентагон хочет понять, как далеко может зайти эта миниатюризация.
Военным нужен фундаментальный прорыв, а небольшое улучшение существующих процессоров их не интересует.
DARPA разделила требования на две категории. В физической плоскости специалисты ищут системы, работающие на нановатах.
Техника должна:
Самое неожиданное предложение - использование устаревших или примитивных технологий. DARPA рассматривает возможность извлечения вычислений даже из механических CD-плееров или использования биологических антенных решеток. Это поможет США избавиться от зависимости от зарубежного производства микросхем.
Логические требования не менее жесткие: будущие системы должны работать даже тогда, когда источникам данных нельзя доверять. Это прямой ответ на угрозу вражеских кибератак и манипуляций.
Пентагон требует создания архитектур, способных самостоятельно перепрограммироваться. Система должна адаптироваться к новым задачам без помощи инженеров или подключения к сети. Управлять таким оборудованием должно быть максимально просто. Даже солдат в состоянии сильного стресса должен разобраться с интерфейсом за считанные секунды.
Проектом руководит новое подразделение Multi X Office, возглавляемое Дэном Риджем. Агентство установило крайний срок подачи идей - 17 июля 2026 года. Наиболее перспективные предложения будут обсуждены на закрытом семинаре в августе.
Многие технологии, которые раньше считались сугубо военными, теперь использует каждый из нас. Одна из них - GPS, а другая - интернет. Именно по заказу военных США когда-то были созданы эти технологии, которые теперь доступны каждому в мире.
Примерно через 10 лет в НАТО должен появиться супертанк, который будет оснащен автономной башней, а также будет нести на себе дроны. Новая машина сможет выполнять функции командного центра для роботизированных комплексов непосредственно на поле боя.
Также стало известно, что в ближайшие три-пять лет война в Украине перейдет в формат "битвы операционных систем". В Минобороны Украины планируется объединить все дроны, роботов и разведданные в единую цифровую сеть.