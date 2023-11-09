Пентагон просит у Конгресса 3 млрд долларов на расширение производства 155-мм снарядов

Армия США просит Конгресс выделить 3,1 миллиарда долларов на покупку и производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Эти средства необходимы для быстрой восполнения запасов, которые истощились в результате поставок Украине и Израилю.

едства будут направлены на модернизацию или строительство предприятий по производству 155-миллиметровой артиллерии в нескольких штатах. Они будут взяты из пакета Байдена размером в 106 млрд долларов.

Помощь США Украине

В начале октября президент США Джо Байден запросил у Конгресса США 106 млрд долларов. Из них 61,4 млрд долларов получит Украина.

Также США, по итогам заседания "Рамштайн", выделили пакет пособия в размере 200 млн долларов. Он включает в себя боеприпасы ПВО, артиллерийские боеприпасы и ракеты.