Пентагон принял секретную стратегию противодействия дронам
Глава Ллойд Остин одобрил секретную стратегию противодействия беспилотным системам. Угрозы, представляемые дронами, меняют способы ведения войн.
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
Как отметил Райдер, на протяжении всего срока полномочий министр Остин отдавал приоритет разработке и быстрому развертыванию возможностей для противодействия неотложной и растущей угрозе, которую представляют беспилотные системы.
"На этой неделе министр подписал секретную стратегию противодействия беспилотным системам, чтобы унифицировать подход министерства к противодействию этим системам, который рассматривает все области, характеристики и временные рамки", - сказал он.
Как отметил Райдер, дроны, могут представлять угрозу для персонала и объектов США за рубежом и, все чаще, на территории США.
"Как вы знаете, угрозы, представляемые этими системами, меняют способы ведения войн. С единой стратегией противодействия беспилотным системам, в сочетании с другими крупными инициативами Министерства обороны, такими как Joint Counter Small UAS Office и Replicator 2, Министерство обороны ориентируется на общее понимание проблемы и комплексный подход к ее решению", - добавил пресс-секретарь.
Напомним, по данным британской разведки, основным событием, изменившим характер российско-украинской войны, стало использование беспилотных летательных аппаратов.
Украина успешно использовала БПЛА против военных целей в России. В середине и конце сентября Украина нанесла удары по четырем российским стратегическим складам боеприпасов в сотнях километров от Украины. Общий тоннаж боеприпасов, уничтоженных на объектах, представляет собой самую большую потерю российских и северокорейских боеприпасов за время войны.