Пентагон скрыл десятилетие отчетов об испытаниях оружия - Bloomberg

30 июля директор офиса испытаний оружия Пентагона Эми Геннингер ограничила доступ к 25-летнему массиву несекретных ежегодных отчетов о состоянии оценки основных программ вооружений. В ведомстве назвали это мерой по укреплению оперативной безопасности США, пояснив, что иностранные противники могли бы с помощью ИИ компоновать разрозненные несекретные данные в детальном профиле уязвимостей оборонных возможностей США.

Теперь эти отчеты доступны только персоналу со специальным военным пропуском, выдаваемым после проверки ФБР. Вместе с отдельной ежегодной оценкой Правительственного управления подотчетности (GAO) они являлись главным источником публичной информации о статусе масштабных оборонных программ, включая программу истребителя F-35 стоимостью 1,6 триллиона долларов.

Ранее в этом году другие оборонные чиновники впервые за более чем 20 лет заблокировали публичное обнародование обязательного ежегодного отчета GAO по F-35, обозначив документ как "контролируемую несекретную информацию".

Законно ли это решение

По словам Грега Уильямса, директора по оборонной политике организации Project on Government Oversight, закон 1983 года, создавший офис испытаний, четко определял, что отчеты должны быть несекретными и не нуждаются в ограничениях распространения. Закон 2011 года также требует публиковать онлайн каждый несекретный отчет, представленный Конгрессу.

"Эта формулировка чрезвычайно однозначна. Я не вижу, как ее можно обойти без привлечения Конгресса", - заявил Уильямс.

В Пентагоне настаивают, что доступ к отчетам "не ограничили" для оборонных партнеров - их только перенесли на защищенный сайт, чтобы гарантировать доступ исключительно уполномоченному персоналу.