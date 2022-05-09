Пентагон отримав докази примусової депортації українців до РФ

Пентагон має прямі докази того, що війська РФ депортують українців до Росії проти їх волі.

Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми маємо свідчення того того, що українців вивозять проти їхньої волі в Росію", - заявив Кірбі. Також він додав, що у США поки немає даних щодо того, скількох українців було депортовано в РФ. При цьому Кабмін раніше повідомляв, що на територію РФ вивезли близько 1,2 мільйонів жителів України.