Погрози Кремля ніяк не позначаться на постачання США озброєння Україні, - посол

Посол України в США Оксана Маркарова переконана, що озвучені Росією погрози західним країнам і вимоги припинити постачання важкого озброєння і техніки для ЗСУ не змінять позиції Вашингтона щодо надання допомоги нашій державі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

"Позиція Сполучених Штатів залишається незмінною. Вона була такою до війни", - прокоментувала вона недавні демарші і дипломатичні ноти російської сторони щодо постачання США оборонної допомоги Україні.

Маркарова наголошує, що Вашингтон "дуже чітко і публічно" говорить про підтримку і солідарність з Україною. Посол додала, що таке "ми чуємо постійно, незалежно від того, яка брехлива комунікація не виходила б з Кремля, які б залякування не звучали в нотах або в прямих заявах".

Вона підтвердила, що поставки зброї в Україну з США йдуть щодня. А також висловилася про підготовку нових санкцій проти країни-агресора.

"Ми дуже очікуємо, що найближчим часом ми почуємо нові пакети санкцій", - сказала дипломат.