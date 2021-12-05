RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Пентагон підтвердив готовність допомогти Україні захиститися від Росії

Автор: Олександр Мороз

Міністерство оборони США підтверджує готовність допомогти Україні захиститися у разі вторгнення Російської Федерації. Вашингтон підтримує Київ у захисті суверенних територій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ft.com.

Зокрема, глава Пентагон Ллойд Остін на форумі в Каліфорнії нагадав, що Росія вторглася до України ще в 2014 році. І на сьогодні Вашингтон залишається прихильним допомоги Україні в захисті її суверенної території.

За словами Остіна, США вже постачали Україні летальну зброю і шукають способи надання додаткової допомоги. А майбутні контакти президентів США і Росії він охарактеризував як "можливість для дипломатії і лідерства".

"Ми збираємося продовжити співпрацю з нашими союзниками і партнерами в регіоні. І ми продовжимо робити все можливе, щоб допомогти Україні захистити свою суверенну територію", - додав Остін.

Нагадаємо, напередодні німецький Bild показав російські сценарії вторгнення в Україну у три етапи.

У Москві заявили, що за нагнітанням напруженості нібито стоїть саме Захід.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиУкраїна