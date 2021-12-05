Пентагон підтвердив готовність допомогти Україні захиститися від Росії

Зокрема, глава Пентагон Ллойд Остін на форумі в Каліфорнії нагадав, що Росія вторглася до України ще в 2014 році. І на сьогодні Вашингтон залишається прихильним допомоги Україні в захисті її суверенної території.

За словами Остіна, США вже постачали Україні летальну зброю і шукають способи надання додаткової допомоги. А майбутні контакти президентів США і Росії він охарактеризував як "можливість для дипломатії і лідерства".

"Ми збираємося продовжити співпрацю з нашими союзниками і партнерами в регіоні. І ми продовжимо робити все можливе, щоб допомогти Україні захистити свою суверенну територію", - додав Остін.