Пентагон подписал контракт с Lockheed Martin на 1 млрд долларов: что произведут

США подписали контракт сумму более 1 млрд долларов с компанией Lockheed Martin, которая производит самолеты, крылатые ракеты и авиационное вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Данный контракт предусматривает закупку материалов и компонентов, необходимых для обеспечения своевременного производства и доставки 118 наборов деталей для 18 самолетов F-35 для ВВС, Корпуса морской пехоты, ВМС, Министерства обороны США на сумму 1,05 млрд долларов", – говорится в сообщении Пентагона.

Ранее в этом месяце компания Lockheed Martin уже получила контракт на сумму 431 млн долларов на поставку новых ракетных установок HIMARS и услуги поддержки для армии США и ее иностранных союзников.