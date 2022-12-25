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Пентагон подписал контракт с Lockheed Martin на 1 млрд долларов: что произведут

Фото: Пентагон подписал контракт с Lockheed Martin на 1 млрд долларов (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

США подписали контракт сумму более 1 млрд долларов с компанией Lockheed Martin, которая производит самолеты, крылатые ракеты и авиационное вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Данный контракт предусматривает закупку материалов и компонентов, необходимых для обеспечения своевременного производства и доставки 118 наборов деталей для 18 самолетов F-35 для ВВС, Корпуса морской пехоты, ВМС, Министерства обороны США на сумму 1,05 млрд долларов", – говорится в сообщении Пентагона.

Ранее в этом месяце компания Lockheed Martin уже получила контракт на сумму 431 млн долларов на поставку новых ракетных установок HIMARS и услуги поддержки для армии США и ее иностранных союзников.

Ранее мы писали, что бюджетный комитет немецкого парламента одобрил закупку истребителей F-35 производства американского оборонного гиганта Lockheed Martin на 10 миллиардов евро.

Также ранее Минобороны США прекратило брать на вооружение истребители F-35 после того, как оказалось, что используемый в двигателе магнит был произведен из нелицензированного китайского сырья.

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