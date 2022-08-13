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Пентагон оцінив ефективність ЗСУ на 12 за 10-бальною шкалою

Фото: Пентагон оцінив ефективність ЗСУ на 12 за 10-бальною шкалою (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Ефективність Збройних сил України становить 12 із 10, оцінюючи останні результати на фронті. Попри силову перевагу, справи йдуть "не на користь російських окупантів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони США.

"Хоча росіяни мають значно більшу силу, ніж Україна, те, що протиставляється росіянам, - це вплив (успіхів України), що триває, на їхній моральний дух, їхню здатність підтримувати себе", - заявив високопосадовець Міноборони США.

Як пояснює представник Пентагону, імені якого у США традиційно не називають, "на все це вплинула здатність українців вразити російські командні пункти, склади боєприпасів, тилового забезпечення та логістики".

Чиновник каже, що за шкалою від нуля до 10 ефективність Збройних сил України дорівнює 12, "просто виходячи з того, наскільки вражаючими вони були для нас з усіх боків".

"Вони знайшли способи робити те, що ми могли б і не подумати, що це можливо", - додав високопосадовець Міноборони США.

Нагадаємо, як нещодавно заявив президент Володимир Зеленський, що українські військові та розвідка змогли досягти значних результатів у знищенні логістики окупаційних військ, складів боєприпасів, командних пунктів і техніки.

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