Пентагон оцінив кількість російських військових біля кордону України

У Пентагоні оцінили кількість російських військових, які лишились біля кордону України . Зараз там близько 80 тисяч солдатів.

Російські військові лишаються поблизу різних ділянок кордону з Україною, що як і раніше є найбільшим нарощуванням сил РФ з моменту незаконної анексії Криму в 2014 році, пише NYT.

Разом з тим, американські військові повідомили, що частина військ РФ відійшла від кордону, але багато підрозділів залишили свої вантажівки і бронетехніку. Біля кордону близько 80 тисяч військових, пише видання, посилаючись на слова представника Пентагону.

У той же час зазначається, що представники адміністрації президента США сприймають постійну присутність військ на кордоні з Україною як сигнал від президента РФ Володимира Путіна про те, що він може зіставити - і фактично перевершити - кількість військовослужбовців, які беруть участь в навчаннях США і НАТО в Європі.