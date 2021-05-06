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Пентагон оцінив кількість російських військових біля кордону України

Автор: Анастасія Рокитна

У Пентагоні оцінили кількість російських військових, які лишились біля кордону України. Зараз там близько 80 тисяч солдатів.

Про це повідомляє The New York Times.

Російські військові лишаються поблизу різних ділянок кордону з Україною, що як і раніше є найбільшим нарощуванням сил РФ з моменту незаконної анексії Криму в 2014 році, пише NYT.

Разом з тим, американські військові повідомили, що частина військ РФ відійшла від кордону, але багато підрозділів залишили свої вантажівки і бронетехніку. Біля кордону близько 80 тисяч військових, пише видання, посилаючись на слова представника Пентагону.

У той же час зазначається, що представники адміністрації президента США сприймають постійну присутність військ на кордоні з Україною як сигнал від президента РФ Володимира Путіна про те, що він може зіставити - і фактично перевершити - кількість військовослужбовців, які беруть участь в навчаннях США і НАТО в Європі.

Нагадаємо, навчання під керівництвом США під назвою Defender Europe офіційно почалися у вівторок. У нього входять близько 28 000 військовослужбовців зі Сполучених Штатів.

Раніше Міноборони назвало можливі цілі стягування військ РФ до України.

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