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Пентагон спростував використання Росією лазерної зброї в Україні

Фото: Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністерство оборони Сполучених Штатів не знайшло доказів застосування РФ лазерної зброї у війні проти України. Використання лазерів заявляла Москва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У Пентагоні не змогли підтвердити застосування російською армією лазерів на території України. Після заяви РФ про використання лазерної зброї для збиття українських безпілотників американці не виявили ознак на підтвердження цих слів.

"У нас немає жодних доказів використання лазерів, принаймні як зброї, в Україні. Жодного підтвердження цьому немає", – розповів речник Пентагону Джон Кірбі.

Росія цього тижня оголосила про використання "потужних лазерів нового покоління" в умовах війни. Зокрема, російський віце-прем'єр-міністр Борисов заявив про застосування в Україні бойового лазеру "Задіра".

До слова, Пентагон анонсував зустріч групи військово-технічної підтримки України в онлайн-форматі.

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