Пентагон звинуватив ІДІЛ в організації вибухів у Кабулі

Бойовики терористичної організації ІДІЛ відповідальні за вибухи в Кабулі. У Пентагоні не виключають нових атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Центрального командування Збройних сил США генерала Кеннета Маккензі .

Він підкреслив, що Пентагон очікує, що ІДІЛ здійснить нові атаки в Афганістані, і при цьому війська США володіють достатнім озброєнням, щоб відбити їх.

"Ми робимо все можливе, щоб бути готовими до них, включаючи контакти з талібами, які фактично забезпечують зовнішній кордон безпеки навколо аеропорту", - підкреслив Маккензі.