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Пентагон звинуватив ІДІЛ в організації вибухів у Кабулі

Автор: Артур Родивилов

Бойовики терористичної організації ІДІЛ відповідальні за вибухи в Кабулі. У Пентагоні не виключають нових атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Центрального командування Збройних сил США генерала Кеннета Маккензі.

Він підкреслив, що Пентагон очікує, що ІДІЛ здійснить нові атаки в Афганістані, і при цьому війська США володіють достатнім озброєнням, щоб відбити їх.

"Ми робимо все можливе, щоб бути готовими до них, включаючи контакти з талібами, які фактично забезпечують зовнішній кордон безпеки навколо аеропорту", - підкреслив Маккензі.

Нагадаємо, унаслідок теракту біля аеропорту Кабула загинули 12 американських військових - 11 морських піхотинців і один медик. Поранення отримали 15 військовослужбовців США.

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Кабул