Пентагон звинуватив ІДІЛ в організації вибухів у Кабулі

Бойовики терористичної організації ІДІЛ відповідальні за вибухи в Кабулі. У Пентагоні не виключають нових атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Центрального командування Збройних сил США генерала Кеннета Маккензі.
Він підкреслив, що Пентагон очікує, що ІДІЛ здійснить нові атаки в Афганістані, і при цьому війська США володіють достатнім озброєнням, щоб відбити їх.
"Ми робимо все можливе, щоб бути готовими до них, включаючи контакти з талібами, які фактично забезпечують зовнішній кордон безпеки навколо аеропорту", - підкреслив Маккензі.
Нагадаємо, унаслідок теракту біля аеропорту Кабула загинули 12 американських військових - 11 морських піхотинців і один медик. Поранення отримали 15 військовослужбовців США.