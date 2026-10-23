Пентагон покупает 850 истребителей пятого поколения: детали сделки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Новое соглашение создаст долгосрочную основу для закупок, необходимых для модернизации и расширения парка тактической авиации 5-го поколения. Реализация сделки будет зависеть от получения соответствующего разрешения и выделения средств Конгрессом.

В обмен на эти обязательства, рассчитанные на десятилетия, компания Lockheed Martin возьмёт на себя финансирование инициатив в поддержку программы F-35 в размере не менее 7 млрд долларов.

Кроме того, соглашение гарантирует закупку для США не менее 850 самолетов в течение десятилетнего периода, а также предусматривает приобретение первоначального комплекта запасных частей и наборов для модернизации вместе с обеспечением эксплуатационной поддержки всего мирового парка F-35.

Благодаря унификации требований к оборудованию во всей цепи поставок, данное соглашение позволяет максимально эффективно использовать покупательную способность и достичь реальной экономии за счет масштаба производства.