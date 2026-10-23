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Пентагон покупает 850 истребителей пятого поколения: детали сделки

15:09 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Константин Широкун
Пентагон покупает 850 истребителей пятого поколения: детали сделки Фото: Пентагон покупает 850 истребителей пятого поколения (Getty Images)
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Минобороны США и компания Lockheed Martin заключили 10-летнее рамочное соглашение, направленное на расширение парка истребителей F-35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Новое соглашение создаст долгосрочную основу для закупок, необходимых для модернизации и расширения парка тактической авиации 5-го поколения. Реализация сделки будет зависеть от получения соответствующего разрешения и выделения средств Конгрессом.

В обмен на эти обязательства, рассчитанные на десятилетия, компания Lockheed Martin возьмёт на себя финансирование инициатив в поддержку программы F-35 в размере не менее 7 млрд долларов.

Кроме того, соглашение гарантирует закупку для США не менее 850 самолетов в течение десятилетнего периода, а также предусматривает приобретение первоначального комплекта запасных частей и наборов для модернизации вместе с обеспечением эксплуатационной поддержки всего мирового парка F-35.

Благодаря унификации требований к оборудованию во всей цепи поставок, данное соглашение позволяет максимально эффективно использовать покупательную способность и достичь реальной экономии за счет масштаба производства.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует одобрить продажу истребителей F-35 американского производства Саудовской Аравии. Продажа может ознаменовать значительное смещение в политике США и повлиять на военный баланс на Ближнем Востоке.

Также ранее РБК-Украина писала о том, что Государственный департамент США дал "зеленый свет" оборонным контрактам Саудовской Аравии и ОАЭ.

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